Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çavuşoğlu, Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı -...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun alandakilerle selamlaşması Çavuşoğlu'nun çelenk sunması Törene katılan öğrenci ve vatandaşlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Türk Bayrağı'ndan görüntü Törenin sona ermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun alandakilerle selamlaşması
Çavuşoğlu'nun çelenk sunması
Törene katılan öğrenci ve vatandaşlar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Türk Bayrağı'ndan görüntü
Törenin sona ermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.
Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çavuşoğlu, Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı -...