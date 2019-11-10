Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ata'ya saygı dalışı etkinliği gerçekleştirdi.

10.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:36

Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ata'ya saygı dalışı etkinliği gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği
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