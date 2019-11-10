Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ata'ya saygı dalışı etkinliği gerçekleştirdi.
10.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:36
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ata'ya saygı dalışı etkinliği gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği