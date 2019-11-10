Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:54

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yılında, Dolmabahçe'de anıldı.

Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Müftülüğü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle gerçekleşen program, öğle namazını müteakiben başladı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak, İstanbul Valiliği, İBB ve sivil toplum kuruluşlarıyla organize edilen programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Maşalı, şunları kaydetti:

"Bugün burada Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okuyacağız. Başta merhum Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı günlerinde omuz ve destek veren, Cumhuriyeti bize emanet olarak bırakan ecdadımızın ruhunu şad etmeye çalışacağız. Onlara karşı vefa borcumuzu bir nebze olsun ifa ve ifade etmeye çalışacağız. Burada ülkemizin çeşitli Mevlithanları ve bestekar Amir Ateş hocamız başkanlığında programımızı icra edeceğiz, Rabbim kabul buyursun inşallah."

Bestekar Amir Ateş başkanlığında toplanan Mevlidhanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Mevlid-i Şerif okudu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından şehitler için dualar edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da program çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuvayımilliye ruhunun vatan ve milletin bölünmezliği noktasında önemli olduğunu belirterek, "Bu ruhun önderi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli duruşumuzu bir arada göstereceğimiz anlar var. Bunlar çok değerli, kol kola ve omuz omuza olmamız, geçmişimizi hatırlamamız ve geleceğe de umutla yürüyüşümüz çok önemlidir. Bugün de atamızın 81. ölüm yıl dönümü. Atamızı hem anlayarak hem de dua ederek anmanın günü.."

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valiliği, İstanbul Müftülüğü, İBB, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilci, üyeleri ve vatandaşlar katıldı

Kaynak: AA