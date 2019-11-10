Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:46

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Hanönü, Tosya ve İhsangazi ilçelerinde anma töreni düzenlendi.



Hanönü'de ilk tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.



Hanönü Kaymakamlığına vekalet eden Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programın ardından tören sona erdi.

Tosya'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'de saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın ardından tören sona erdi.

İhsangazi ilçesinde de Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İhsangazi Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler, oratoryo ve tiyatro gösterisi ile son buldu.

Programa Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA