Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Atatürk anıtına çelenklerin sunulması Sirenlerin çalması ve saygı duruşu Yanan meşale Çocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla'da törenlerle anıldı.

10.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:13
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Atatürk anıtına çelenklerin sunulması

Sirenlerin çalması ve saygı duruşu

Yanan meşale

Çocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması - Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder , ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla'da törenlerle anıldı.

Muğla'daki tören Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün anıta çelenk sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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