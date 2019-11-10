Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:18

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Kahta'da Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, Kaymakamlık, Belediye ve Garnizon Komutanlığına ait çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Tören, iki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Tören, daha sonra Kültür Sitesinde devam etti.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde de Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Bilen, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ülkenin kurtarılmasında büyük önem arz ettiğini belirterek, devrimlerinin diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Atatürk Oratoryosu seslendirildi.

Programa, Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, daire amirleri, müdürler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA