Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:02

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Malatya'nın Hekimhan, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Hekimhan ilçesinde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Turan Karadağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Öğretmenevi Konferans Salonunda devam etti.

Törene askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu ve Belediye Başkanı Vahap Küçük Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören Doğanşehir Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam etti. Buradaki törende de günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Törene, Köroğlu ve Küçük'ün yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boğalı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven ile vatandaşlar katıldı.

Darende

Darende ilçesinde Kaymakamlık binası önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Darende Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda devam etti.

Kaynak: AA