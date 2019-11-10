Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:58

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Bitlis'in Tatvan içesinde anıldı.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde çelenk sunma töreniyle başlayan program Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı. Okul korosunun seslendirdiği türkülerle sona eren programda, Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa protokol üyeleri, askeri erkan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA