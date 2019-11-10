Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:46

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Sarayköy ilçesinde düzenlenen resim yarışmasında Suriyeli Aye Svehk birincilik ödülü kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda tören yapıldı. Törende Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki ve çevredeki vatandaşlarla trafikte seyir halindeki sürücülerin de araçlarını durdurarak katıldığı saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Daha sonra Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada Sakarya İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Suriyeli Aye Svehk birinci oldu. Yarışmaya Anıtkabir temalı resim çalışması ile katılan Svehk, ödülünü Kaymakam Fatih Akkaya'dan aldı.

Suriyeli Svehk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da Türkiye'ye geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Annem Hilale Abit, babam Cuma Svehk ve 3 kardeşim ile Sarayköy'de yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu… 1938 yılında aramızdan ayrıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma resim yarışmasına katılmak istedim. Bizler Türkiye'de yaşıyoruz. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. O yüzden yarışmaya katıldım. Ona minnettar olduğumuzun simgesi bu resim çalışmam. Teşekkür ederim Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

Törene Cumhuriyet Savcısı Necati Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Küçükyalım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berkay Özkan'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA