Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:38

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) anma töreni düzenlendi.

KSÜ'de Avşar Yerleşkesi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile buradaki program tamamlandı.

Daha sonra ise KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda "Atatürk'te Bilimsel Anlayış" konulu konferans verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

"Cumhuriyet kurumlarıyla birlikte var" ifadesini kullanan Okumuş, kurumları ne kadar sağlam, ne kadar güçlü olursa, Cumhuriyet'in de o kadar sağlam olacağını, devletin bekası için de kurumların güçlülüğü ve sağlamlığının önemine dikkati çekti.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Edip Çelik ise Atatürk'ün bütün sorunların çözümü olarak akıl ve mantığa önem verdiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için bilime ve eğitime verdiği önemi anlatan Çelik, Atatürk'ün "Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir." sözlerini hatırlattı.

Çelik, Atatürk'ün manevi mirasçılarını tanımladığı sözleri de katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA