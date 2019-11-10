Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda devam etti.
Atatürk'ü konulu sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, hazırlanan gösteriler sahnelendi.
Törene Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, Cumhuriyet Savcısı Melek Ölmez, Hakim Selin Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.