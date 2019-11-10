Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:02

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde anıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yavuz Sultan Selim İlkokulunda devam eden törende öğrencileri tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterimi yapıldı.

Törene Kaymakam Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgenaral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA