Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisi MANİSA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi.

10.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:00

'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisi MANİSA - Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi. Törende Jeopark Orta Okulu öğrencileri, Kent Meydanındaki Atatürk Anıtının önünde gösteri yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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