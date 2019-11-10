Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Kula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisi MANİSA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi.
Kula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisi MANİSA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi. Törende Jeopark Orta Okulu öğrencileri, Kent Meydanındaki Atatürk Anıtının önünde gösteri yaptı.
Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz