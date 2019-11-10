Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:58

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Siirt'te törenlerle anıldı.

İlk tören, Vali Ali Fuat Atik ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Çığır'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Siirt Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

"Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp'in yönetiminde okulun korosunca Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

Törenler, "Atatürk Resimleri" sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Törenlere Vali Atik'in yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Kenasarı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA