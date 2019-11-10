Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:46

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van'ın Erciş ilçesinde anıldı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Erciş Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Tören, şiir, kompozisyon ve öykü yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Taş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, siyasi parti ve sivil topum kuruluşu temsilcileri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA