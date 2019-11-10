Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:34

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Malazgirt ilçesinde törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden törende öğrenciler oratoryo gösterisi sundu, şiirler okudu.

Öğretmenlerin koro gösterisi ile son bulan törene Kaymakam Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Eşki, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA