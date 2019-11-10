Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:30

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta törenlerle anıldı.

Van'da valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.



Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda devam eden törende, Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ve Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, oratoryo, müzik dinletisiyle sona erdi.

Hakkari

Valilik önünde düzenlenen program, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gürcan Sezengöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis, asker, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Halk Eğitim Merkezi salonunda devam eden törende, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından oratoryo, zeybek ve koro gösterisi sunuldu.

Bitlis

Gökmeydan'da düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde devam eden törende, sinevizyon gösterisi sunularak günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerin şiirler okunmasının ardından koro tarafından türküler seslendirilerek zeybek gösterisi sunuldu.

Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Muş

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Öğretmenevinde devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlik Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin "Atatürk" konulu resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA