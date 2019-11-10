Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:26

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kandıra ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Kandıra Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Anma etkinliklerine, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Belediye Başkanı Adnan Turan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Koç, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Tören, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Turan Güneş Kültür Merkezi'ndeki programda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk'ün hayatını konu edinen sinevizyon gösterimi yapıldı.

Program, 10 Kasım oratoryosu ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların okunması ile ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödüllerinin verilmesinin ardından sonra erdi.

Karamürsel

Karamürsel ilçesindeki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kültür Merkezi'nde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma programında Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve okul müdürü Adem Çalik, günün anlamını belirten konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Atatürk'ün hayatı sinevizyon eşliğinde anlatıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan Atatürk Oratoryası büyük beğeni topladı. Daha sonra 10 Kasım dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır tarafından verildi.

Programa Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Mustafa Türker, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA