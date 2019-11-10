Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Jandarma Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

10.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:14
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

'te 'ndaki törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı , Jandarma Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde de Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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