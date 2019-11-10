Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Cumhuriyet Alanı'nda törene katılanlar Çelenk sunulması Siren çalması ve saygı duruşu Kültür merkezinden düzenlenen etkinlik MERSİN - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Mersin'de anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:12
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Cumhuriyet Alanı'nda törene katılanlar

Çelenk sunulması

Siren çalması ve saygı duruşu

Kültür merkezinden düzenlenen etkinlik - Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 'de anma töreni düzenlendi.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali ihsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanı dışındaki bazı vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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