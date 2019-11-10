Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Ağlayan vatandaş KONYA - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Ağlayan vatandaş KONYA - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz