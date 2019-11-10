Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Ağlayan vatandaş KONYA - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:58

Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Ağlayan vatandaş - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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