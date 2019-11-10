Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Kızılay'da bekleyen vatandaşlar Sirenin çalması Vatandaşların saygı duruşunda bulunmaları ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Ankara'da anıldı.
10.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:52
Kızılay'da bekleyen vatandaşlar
Sirenin çalması
Vatandaşların saygı duruşunda bulunmaları ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Ankara'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndAa saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: AA