Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kızılay'da bekleyen vatandaşlar Sirenin çalması Vatandaşların saygı duruşunda bulunmaları ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Ankara'da anıldı.

10.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:52
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

'da bekleyen vatandaşlar

Sirenin çalması

Vatandaşların saygı duruşunda bulunmaları - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi , ebediyete intikalinin 81'inci yılında Ankara'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndAa saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA
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