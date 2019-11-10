Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:48

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM İdare amirleri AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Gök'ün, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.

Kaynak: AA