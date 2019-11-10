Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:28

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İzmir'de tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Kaynak: AA