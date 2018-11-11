Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Ödemiş Belediyesi tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Ödemiş Belediyesi tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Erkan Aydın şefliğinde Türk Sanat Müziği Korusu sahne aldı, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan konser verdi.

Sarı Zeybek adlı eserde dansçı Akif Kızılırmak'ın gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

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