Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirdi.

ITC'nin Erbil il binasında yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, ITC eski Genel Başkanı Sanan Ağa ve ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf'un yanı sıra çok sayıda Türkmen vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Başkonsolos Karaçay, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı destansı bir zaferle neticelendirmesi gururunu Türk halkına yaşattığını ifade ederek, Atatürk'ün birçok ülkeye ve halka ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

ITC eski Genel Başkanı Sanan Ağa da Türk milletini yok etmek isteyen tüm uluslararası kirli güçler karşısında, Atatürk'ün büyük katkılarıyla az bir imkanla milli mücadelenin başladığını söyledi.

ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise 10 Kasım'ın önemine değinerek, Atatürk'ün işgalci devletlere karşı milli mücadeleye büyük katkılar sağladığını belirtti.

Program, bir öğrencinin Atatürk ile ilgili okuduğu şiirle sona erdi.