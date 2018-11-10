Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de tören gerçekleştirildi.

Muş

Muş'ta valilik bahçesinde düzenlenen tören Vali İlker Gündüzöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muş Öğretmenevi'nde devam eden programda öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu.

Belediye Başkanı Feyat Asya ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı program, Atatürk konulu resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.