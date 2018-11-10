Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de tören gerçekleştirildi.

Yüksekova ve Şemdinli

Yüksekova Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde devam eden programda günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.

Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından program, müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kahye, Garnizon Komutan Vekili Albay Barış Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.