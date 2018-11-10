Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Kilis'te anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Kilis'te anıldı.
Kilis
Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, Jandarma Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.
Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde de Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.