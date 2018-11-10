Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Hanönü, İnebolu, Tosya, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerinde anma töreni düzenlendi.

Hanönü'de ilk tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Hanönü Kaymakamlığına vekalet eden Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Serkan Uçar, Atatürk Anıtı'na çelenkleri sundu.

Törende, çelenk sunumunun ardından saat 09.05'de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programın ardından tören sona erdi.

İnebolu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında İnebolu ilçesinde törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Ocağı Konferans Salonu'ndaki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İstiklal Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sema Ulugün yaptı.

Programda, İstiklal Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı anma programı sunuldu.

Ödül töreni ile sona eren programa, Kaymakam Atakan Atasoy, Belediye Başkan Vekili Fatma Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Tosya

Tosya'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'de saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma programı sona erdi.

Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın ardından tören sona erdi.

Şenpazar

Kastamonu'nun Şenpazar ilçelerinde, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Şenpazar ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından Şenpazar Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde anma programı düzenlendi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve oratoryo gösterisinin yapıldığı programa, Kaymakam Orhan Yalınız, Belediye Başkanı Cem Çınar ve vatandaşlar katıldı.

- İhsangazi

İhsangazi ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 09.05'de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İhsangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programın ardından tören sona erdi.