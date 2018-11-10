Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki anma töreni, İslahiye Kaymakamlığı,106. Topçu Alay Komutanlığı ve İslahiye Belediye Başkanlığına ait çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulunuldu.



Belediye Kültür Merkezinde devam eden salon programında, okunan şiirlerin ardından İslahiye Fen Lisesi Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.



Törene, İslahiye Kaymakam Vekili Gaziantep Vali Yardımcısı İbrahim Halil Toprak, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.



- Nurdağı

Nurdağı ilçesindeki törense, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Nurdağı Kaymakamlığı, Nurdağı Belediye Başkanlığına ait çelenkler, anıta sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılanlarla çevredeki vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

Kaymakamlık Konferans Salonundaki devam eden anma programına, Nurdağı Kaymakam Vekili Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Nizip

Nizip ilçesi Kültür Parkı'ndaki törende, İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, daha sonra anma programı Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda devam etti.

Ali Alkan Ortaokulu tarafından hazırlanan programdaysa, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okunarak "Atatürk'ün Bir Hayali Vardı" adlı oratoryo izlendi.

Programa ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.