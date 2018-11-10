Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akmurat, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk tarihinde değil dünya tarihine kendini kabul ettirmiş büyük bir komutan, düşünce adamı ve lider olduğunu ifade etti.

Milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği şanlı mücadeleyle bağımsızlığını muhafaza etme, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Akmurat, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."