Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Taksim Meydanı'nda anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Taksim Meydanı'nda anıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki anma töreni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile İstanbul Birinci Ordu Komutanı Korgeneral Musa Avsever'in yerlerini almasıyla başladı.
Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.