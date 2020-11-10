Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2)
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2)

10.11.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:27

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sivas'ta çeşitli etkinliklerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sivas'ta çeşitli etkinliklerle anıldı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendiren öğrencilerin, tiyatro gösterisi de büyük beğeni topladı.

Programa, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2)
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2)
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2)
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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