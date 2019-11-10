Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

10.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:04
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi , ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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