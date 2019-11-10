Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.
10.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:04
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü