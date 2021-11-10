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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı münasebetiyle Galata Kulesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ışık gösterisi düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı münasebetiyle Galata Kulesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) ışık gösterisi düzenlendi.

AKM'deki etkinliklerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020'de hazırlanan modern ağıt "Seni Çok Özledim Paşam" adlı eser seslendirildi.

Galata Kulesi'ndeki anma etkinliğinde ise 10 Kasım 1938'de TRT Radyo'nun yanı sıra dünya radyolarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına ilişkin yayınlanan haberler in sesleri sunuldu.

Etkinlikte ayrıca 2021'den 10 Kasım 1938'e geriye doğru sanal bir seyahat sunulması amaçlanırken, Büyük Önder'in fotoğrafları da Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Atatürk'ün kendi sesinden "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözü de görseller eşliğinde sunuldu.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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