Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Koçarlı, Germencik ve Söke ilçelerinde törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Koçarlı, Germencik ve Söke ilçelerinde törenle anıldı.
Söke Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Programa, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutanı Albay Aziz Çiçek ve Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş da katıldı.
Buradaki törenin ardından Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen anma programı kapsamında lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Kartal bakışlı deha" oyununun gösterisi yapıldı.
Germencik
Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ve İlçe Belediye Başkanı Fuat Öndeş Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törenin ardından belediyenin konferans salonunda düzenlenen programda öğrenciler tarafından şiir okundu.
Koçarlı
Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Koçarlı Anadolu Lisesinde devam eden anma töreninde öğrenciler tarafından şiir okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Zeybek gösterisinin de yapıldığı programda, günün önemine dair yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
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