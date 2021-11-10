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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Baskil ilçesinde tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Baskil ilçesinde tören düzenlendi.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Hükümet Konağı Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, sinevizyon gösterisi yapıldı.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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