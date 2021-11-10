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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında, Dolmabahçe'de anıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında, Dolmabahçe'de anıldı.

Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Müftülüğü koordinesiyle gerçekleşen program, öğle namazı öncesinde başladı.

Mevlidhanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Mevlid-i Şerif okudu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş şehitler için dua etti.

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, komutanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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