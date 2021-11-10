Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı nedeniyle İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi tarafından bir anma programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, Atatürk'ün hayatı boyunca imza attığı nice zaferlerin, vatan sevgisi ile yürüttüğü mücadelelerin ve bu mücadeleler sonucunda şanlı Türk ulusuna bıraktığı fikri mirasın doğru anlaşılması bakımından 10 Kasım'ın anlamının büyük olduğunu belirtti.

Bugünü sadece matem günü değil emanet edilen mirasın değerini bir kez daha anlama ve onu daha ileriye taşıma kararlılığını ortaya koyma günü olduğunu ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine olan sonsuz inancı, vatan sevgisi, askeri ve siyasi dehası ile sadece Türk milletinin değil tüm dünyanın derin saygıyla andığı bir liderdir. Tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hareketinin mimarı olan lider, kahraman ecdadımızla imza attığı askeri zaferin ardından bizlere bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi kazandırdı. Atamızın hedeflediği çağdaş ve güçlü Türkiye için Cumhuriyetimize sahip çıkan, milli ve manevi değerlerin bilincinde çalışkan ve dürüst nesilleri yetiştirme hedefimize yürekten bağlıyız." diye konuştu.

Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze töreni ve naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınması görüntülerinin de yer aldığı "Son Yolculuk" başlıklı belgesel film gösterimi yapıldı, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları bölümünce hazırlanan Sarı Zeybek isimli gösteri sunuldu.

Programda Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Hasan Mert de "Efsaneden Gerçeğe Mustafa Kemal" başlıklı konferans verdi.

Katılımcılar daha sonra koleksiyoner ve yazar Hanri Benazus tarafından hazırlanan "Atatürk Aramızda" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

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