Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Sivas'ın Ulaş, Hafik ve Şarkışla ilçelerinde anıldı.

Ulaş'ta, kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkan Vekili Aykan Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunup bayrak yarıya indirildi.

Program daha sonra Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Hafik

Hafik ilçesinde hükümet binası önünde düzenlenen törende, Kaymakam Kadir Algın ve Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayrak yarıya indirildi.

Törenin ardından Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Programda, günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından öğrenciler, Atatürk ile ilgili şiir ve yazılar okudu.

Program sonunda ilçe protokolünce şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şarkışla

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunup bayrak yarıya indirildi.

Daha sonra Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Şehit Tuncer Çeliker Ortaokulu öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Türkçe öğretmeni Oğuz Kızılkaya tarafından yapıldı.

Törene ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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