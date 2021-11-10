Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haberler
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Tören alanından genel görüntüler Çelenklerin sunulması Saygı duruşunda bulunulması Yolda araçlarından inerek saygı duruşuna katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nın okunması Polis helikopterinden görüntüler İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete...

Tören alanından genel görüntüler

Çelenklerin sunulması

Saygı duruşunda bulunulması

Yolda araçlarından inerek saygı duruşuna katılan vatandaşlar

İstiklal Marşı'nın okunması

Polis helikopterinden görüntüler İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında İzmir'de düzenlenen törenle anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Numan Erölmez - Son Dakika Haberleri
Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
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