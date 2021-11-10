Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
AA / Numan Erölmez - Haberler | Güncel
Tören alanından genel görüntüler Çelenklerin sunulması Saygı duruşunda bulunulması Yolda araçlarından inerek saygı duruşuna katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nın okunması Polis helikopterinden görüntüler İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete...
Tören alanından genel görüntüler
Çelenklerin sunulması
Saygı duruşunda bulunulması
Yolda araçlarından inerek saygı duruşuna katılan vatandaşlar
İstiklal Marşı'nın okunması
Polis helikopterinden görüntüler İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında İzmir'de düzenlenen törenle anıldı.