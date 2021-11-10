Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenle anıldı.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma törenine Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene katılan İzmir milletvekilleri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunda bulunanlara, denizdeki tekneler sirenleriyle, yollardaki araçlar da kornalarıyla eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

İzmir'in sokaklarında ve gökyüzünde de Büyük Önder Atatürk unutulmadı

Saat 09.05'i gösterdiğinde İzmir'de de hayat adeta durdu. Sirenlerin çalışmasıyla yoldan geçen vatandaşlar ve araçlarıyla seyahat edenler de saygı duruşuna geçti. İzmir'in en büyük semt pazarlarından Bostanlı pazarında da saygı duruşunda bulunan vatandaşlar daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Gündoğdu Meydanı üzerinde bulunan polis helikopteri de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sürede havada sabit kaldı. Helikopter, daha sonra görevine devam etti.

Denizli

Denizli Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) çalınan sirenle saygı duruşunda bulunuldu.

Meydandaki vatandaşlarla trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi.

Vatandaşlar da iş yerleri ve evlerinin balkonundan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Uşak

Uşak'ta düzenlenen törenle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında anıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te protokol üyeleri ve vatandaşlar sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Manisa

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saat 09.05'te kentte trafik durdu, çevredeki vatandaşlar ve araçlarından inenler de saygı duruşuna eşlik etti.

Aydın

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 83'üncü yıl dönümünde Aydın Valiliği önünde yapılan törenle anıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile diğer ilgililer katıldı.