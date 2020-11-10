Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Afyonkarahisar'ın Dinar ve Sultandağı ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Afyonkarahisar'ın Dinar ve Sultandağı ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Dinar'da, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Kenan Özdemir anıta çelenk sundu.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra öğrenciler, şiirler okudu. Oratoryo gösterisi ve 10 Kasım için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Sultandağı

Sultandağı Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Önder Koç ve Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz çelenk sundu.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Çeşitli okullardan öğrencilerin şiirler okumasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz