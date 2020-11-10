Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan, Andırın,Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan, Andırın,Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Elbistan Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkan Vekili Bekir Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, siyasi partilerin ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.
Andırın
Andırın ilçesi Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam İbrahim Güneş ve Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te çalan sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu.
Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Türkoğlu
Türkoğlu Millet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çağlayancerit
Çağlayancerit Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Hayretin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından Çağlayancerit İmam Hatip Ortaokulunda anma programı düzenlendi.
Öğrencilerin şiirler okuduğu programda Atatürk'ün hayatı anlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk