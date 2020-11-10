Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:13
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan, Andırın,Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan, Andırın,Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Elbistan Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkan Vekili Bekir Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, siyasi partilerin ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Andırın

Andırın ilçesi Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam İbrahim Güneş ve Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te çalan sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Türkoğlu

Türkoğlu Millet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çağlayancerit

Çağlayancerit Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Hayretin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Çağlayancerit İmam Hatip Ortaokulunda anma programı düzenlendi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda Atatürk'ün hayatı anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

İlgili Haberler

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Beypazarı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Beypazarı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Kamala Harris Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Akalın Yıldız Tilbe Yasemin Allen
Spor Samatta Tisserand Ozan Tufan Okan Buruk Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 13:20:00. #1.15#
title