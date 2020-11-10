Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
10.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:44
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anıldı.
Hükümet Konağı yanında düzenlenen törene Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkan Vekili Orhan Demir, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çelik, daire müdürleri katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan programda saat 09.05'te sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Milli Egemenli Ortaokulu Türkçe öğretmeni Remzi Şanlı'nın Atatürk'ün hayatını ve eserlerini anlatan konuşmasının ardından tören sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen