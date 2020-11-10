Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:15

Törenden detaylar Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Törenden detaylar Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Resmi Daireler Kampüsü'ndeki tören, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kent merkezinde de saat 09.05'te sirenin çalmasıyla vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Tören, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sarı'ınn günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kent merkezinde ise saat 09.05'te sirenin çalmasıyla vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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