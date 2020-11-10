Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:42
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Akar'ın, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

İlgili Haberler

Başkan Makas'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Başkan Makas'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Kamala Harris Mustafa Varank Emmanuel Macron
Magazin Madonna Yıldız Tilbe Hazar Ergüçlü İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Ali Şansalan Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Fenerbahçe Sosyal Medya Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 09:45:33. #1.14#
title