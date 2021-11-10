BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK TURGUTLU'DA ANILDI - Haberler
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BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK TURGUTLU'DA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83.yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83.yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda, saat 08.30'daki törene Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, daire amirleri, gaziler, görevli öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin konulmasının ardından Atatürk'ün ebediyete göç ettiği saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam eden törene aynı anda siren sesleri de eşlik etti. İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen Türk Bayrağı daha sonra yarıya indirildi.

Anma törenlerinde bütün yurtta olduğu gibi Turgutlu'da da hayat durdu. Atatürk Bulvarı, cadde ve sokaklarda seyir halindeki araçlarını durdurarak inen sürücüler, saygı duruşuna katıldı. Alanın yanı başında spor yapan vatandaşlar da saat 09.05'te Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK TURGUTLU'DA ANILDI

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK TURGUTLU'DA ANILDI

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK TURGUTLU'DA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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