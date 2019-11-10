Büyük Önder Atatürk, Şarkışla, Hafik, Zara ve Suşehri'nde anıldı

10.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:22

Sivas'ın Şarkışla, Hafik, Zara ve Suşehri ilçelerinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Sefil Selimi Ortaokulunun, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlediği etkinlikle devam etti.

Anma törenine, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hafik

Hafik ilçesinde hükümet binası önündeki törende, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Atatürk Ortaokulu tarafından anma programı düzenlendi.

Programda Türkçe Öğretmeni İdris Akkaya, günün anlam ve önemi üzerine konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından Atatürk ile ilgili şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Anma programı Atatürk Çocukları gösterisinin ardından sona erdi.

Zara

Zara ilçesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende saatler 09.05'i gösterdiğinde ilçe genelinde iki dakika süre ile sirenler çaldı.

Reşit Akif Paşa Ortaokulu'nda devam eden anma töreninde öğrenci velisi Yıldırım Güler tarafından okul girişinde yaptırılan Atatürk Köşesi açılışı gerçekleştirildi.



Açılış sonunda Kaymakam Mehmet Sayın, Güler ailesi adına Nazife Güler'e plaket takdim etti.

Suşehri

Suşehri'nde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Hidayet Sarı, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de sirenlerin çalınmasıyla başlayan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA